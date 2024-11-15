Букмекери визначили фаворита матчу Грузія – Україна

У суботу, 16 листопада, збірна України з футболу проведе гостьовий матч проти національної команди Грузії у 5-му турі Ліги націй УЄФА дивізіону B.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Батумі Арена" в однойменному грузинському місті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

За версією бейтингового оператора FAVBET, Грузія та Україна мають майже однакові шанси на перемогу. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Грузії – 2,71;

Нічия – 3,25;

Перемога України – 2,75.

У третьому турі Ліги націй збірна України здобула мінімальну перемогу над Грузією (1:0) завдяки голу Михайла Мудрика.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Грузія – Україна.

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