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Букмекери визначили фаворита матчу Грузія – Україна

Денис Шаховець — 15 листопада 2024, 13:03
Букмекери визначили фаворита матчу Грузія – Україна
УАФ

У суботу, 16 листопада, збірна України з футболу проведе гостьовий матч проти національної команди Грузії у 5-му турі Ліги націй УЄФА дивізіону B.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Батумі Арена" в однойменному грузинському місті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

За версією бейтингового оператора FAVBET, Грузія та Україна мають майже однакові шанси на перемогу. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Грузії – 2,71;
  • Нічия – 3,25;
  • Перемога України – 2,75.

У третьому турі Ліги націй збірна України здобула мінімальну перемогу над Грузією (1:0) завдяки голу Михайла Мудрика.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Грузія – Україна.

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