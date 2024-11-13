Збірна Грузії – збірна України: онлайн-трансляція

У суботу, 16 листопада, збірна України з футболу на виїзді зіграє проти Грузії у 5 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.

Матч відбудеться на стадіоні "Батумі Арена" в однойменному грузинському місті. Початок – о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

У 3-му турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію (1:0), а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією (1:1).

Після чотирьох турів підопічні Сергія Реброва розташувалися на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Чехія має 7 балів, в Грузії та Албанії по 6 залікових пунктів, а в України лише 4 очки.