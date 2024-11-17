Букмекери визначили фаворита матчу Албанія – Україна

У вівторок, 19 листопада, збірна України з футболу проведе гостьовий матч проти національної команди Албанії у 6-му турі Ліги націй УЄФА дивізіону B.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Комбетаре" у Тирані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На думку бейтингового оператора FAVBET, збірна України має трішки більші шанси на перемогу. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Албанії – 3,05;

Нічия – 3,30;

Перемога України – 2,45.

У стартовому турі Ліги націй збірна України, виграючи в ході зустрічі, поступилася команді Албанії з рахунком 1:2. Для збереження прописки в дивізіоні B Ліги націй підопічним Реброва необхідно обов'язково брати реванш.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Албанія – Україна.

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