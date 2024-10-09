Литва відмовилася від матчу проти білорусів у плейоф відбору до ЧС-2025

Збірна Литви з пляжного футболу відмовилася грати проти команди Білорусі матч 1/8 фіналу Європейського відбору до чемпіонату світу 2025. Тож литовці покидають турнір, який триває в Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футболу Литви.

"Прикро, що наші футболісти не зможуть поборотися за вихід до наступного раунду та помірятися силами з елітними командами, але цінності в такому випадку вищі за спортивний результат", – цитує президента Асоціації футболу Литви Едгараса Станкявічюса сайт організації.

Нагадаємо, Литва вийшла в плейоф відбіркових змагань як одна з кращих команд, що посіли треті місця. У груповому турнірі литовці поступилися збірним Франції та Швейцарії, але в останньому поєдинку розгромили команду Мальти.

Зазначимо, що збірна Україна, яка сьогодні програла матч 1/8 команді Франції (4:5), під час перебування в Іспанії зустрілась з естонськими пляжними футболістами, щоб подякувати їм за підтримку. Адже раніше збірна Естонії в Суперфіналі Євроліги також відмовилась грати проти білорусів – на знак підтримки України.