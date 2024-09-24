Більше половини країн-членів УЄФА підтримали часткове повернення РФ до турнірів – президент КФФ

Президент казахстанської федерації футболу (КФФ) Аділет Барменкулов повідомив, що на нещодавніх зборах УЄФА було запропоновано частково повернути Росію до міжнародних турнірів.

Про це інформує Sport24.

Йшлося про повернення російських спортсменів до юнацьких та молодіжних змагань. За словами Бармкенкулова, цю ідею підтримали понад половина країн-членів УЄФА.

Президент Казахстанської федерації футболу також повідомив, що голова УАФ Андрій Шевченко виступав в іншій робочій групі, тож не чув його виступу відносно цієї пропозиції.

"Після мого виступу були позитивні заяви інших країн, які були за ідею повернення російських молодіжних команд. На мою думку, більше половини країн-членів УЄФА були за повернення молодіжних збірних Росії на міжнародні турніри", – повідомив Барменкулов.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року ФІФА та УЄФА прийняли рішення відсторонити всі російські команди від участі в усіх футбольних турнірах під егідою організацій.

Рішення торкається національної збірної країни, а також клубів, які представляють Росію в єврокубках.

Відповідне рішення було прийнято через вторгнення російських військ в Україну.