Хорватія декласувала Чехію, Бельгія дотиснула Уельс у кваліфікації чемпіонату світу-2026

Сьогодні, 9 червня, відбулися матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Збірна Італії реабілітувалась після поразки від Норвегії, обігравши вдома команду Молдови з голами Распадорі та Камб'ясо. Норвежці з м'ячем Ерлінга Голанда на виїзді обіграли Естонію.

Бельгія розгубила перевагу у три м'ячі, однак змогла дотиснути Уельс наприкінці зустрічі – 4:3. Дублем відзначився нападник Наполі Ромелу Лукаку.

Хорватія вдома розгромила Чехію, відзначившись п'ятьма голами у воротах Матея Коваржа.

Чемпіонат світу 2026 – кваліфікація

4 тур, 9 червня

Група J

Казахстан – Північна Македонія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 33 Трайковскі

Бельгія – Уельс 4:3 (3:1)

Голи: 1:0 – 15 Лукаку (пен), 2:0 – 19 Тілеманс, 3:0 – 27 Доку, 3:1 – 45+7 Вілсон, 3:2 -51 Сорба, 3:3 – 70 Джонсон, 4:3 – 82 Лукаку

Група I

Італія – Молдова 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Распадорі, 2:0 – 50 Камб'ясо

Естонія – Норвегія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 62 Голанд

Група L

Хорватія – Чехія 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Крамарич, 1:1 – 58 Соучек, 2:1 – 62 Модрич (пен), 3:1 – 68 Перішич, 4:1 – 72 Будімір, 5:1 – 75 Крамарич

Фарерські острови – Гібралтар 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 23 Скенлон, 1:1 – 71 Фредеріксберг, 2:1 – 86 Йоганнесен

Напередодні Португалія в серії пенальті обіграла Іспанію та стала переможцем Ліги націй-2024/25.