Хетафе – Барселона. Де та коли дивитися матч 32 туру Ла Ліги

У суботу, 25 квітня, на стадіоні "Колісеум Альфонсо Перес" відбудеться матч 32 туру іспанської Ла Ліги, в якому Хетафе прийматиме каталонську Барселону.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 17:15 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є каталонці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,69. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 5,00, на нічию – 4,00.

Востаннє команди грали між собою 21 вересня 2025 року. Той матч завершився розгромною перемогою каталонців з рахунком 3:0.

Зазначимо, що наразі Хетафе посідає шосту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Барселона – першу. Вони мають у своєму активі 44 та 82 залікові бали відповідно.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.