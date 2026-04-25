Хетафе – Барселона. Чи прогнозують букмекери сенсацію

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 32 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Хетафе вдома прийматиме Барселону.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,69. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 5,00, на нічию – 4,00.

В цій грі не очікується багато голів. На тотал більше 3,5 приймаються ставки з коефіцієнтом 3,40, на ТМ 3,5 – 1,33.

Поєдинок відбудеться 25 квітня на "Колісеум Альфонсо Перес". Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 21 вересня 2025 року. Той матч завершився розгромною перемогою каталонців з рахунком 3:0.

Зазначимо, що наразі Хетафе посідає шосту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Барселона – першу. Вони мають у своєму активі 44 та 82 залікові бали відповідно.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.