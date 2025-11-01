Вільярреал розгромив Райо Вальєкано в 11 турі Ла Ліги

У суботу, 1 листопада, продовжився 11 тур іспанської Ла Ліги.

У стартовій зустрічі ігрового дня Вільярреал здобув домашню перемогу над Райо Вальєкано з рахунком 4:0. Перемога дозволила "жовтій субмарині" піднятися на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату, обійшовши Барселону.

Сьогодні відбудеться ще три поєдинки, зокрема і центральна гра туру між мадридським Реалом та Валенсією.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

11 тур, 1 листопада

Вільярреал – Райо Вальєкано 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Морено, 2:0 – 56 Молейро, 3:0 – 58 Комесанья, 4:0 – 65 Перес

17:15 Атлетико – Севілья

19:30 Реал Сосьєдад – Атлетик

22:00 Реал Мадрид – Валенсія

Нагадаємо, напередодні тур стартував перемогою Хетафе у матчі проти Жирони. У стартовому складі останньої вийшли українці – Віктор Циганков та Владислав Ванат.