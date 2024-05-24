Хай живе Барселона: Хаві попрощався з рідним клубом

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес попрощався з уболівальниками каталонського клубу.

Відповідний лист іспанський фахівець написав у Instagram.

"Дорогі друзі, в неділю закінчується мій етап на чолі Барселони. Завжди нелегко залишати клуб свого життя. Хочу подякувати вболівальникам за підтримку і любов, які завжди були поруч зі мною. З неділі я стану ще одним фанатом на трибунах, чи то зараз на Олімпійському стадіоні, чи то через кілька місяців на оновленому Камп Ноу.

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Я працював з чудовою групою гравців і чудовим персоналом. Завдяки всім їм ми досягали поставлених цілей, кульмінацією яких стали перемога в Лізі та Суперкубку минулого року. У цьому сезоні все пішло не так, як ми хотіли, але ми відпустили це і допомогли виростити нове покоління молодих футболістів з Ла Масії, які надихають всіх вболівальників Барселони.

Дуже дякую всім. Уболівальникам, гравцям, персоналу, працівникам клубу, президенту, раді директорів, ЗМІ та всім, з ким я розділив цей шлях за ці два з половиною сезони. Я бажаю всього найкращого клубу, який я ношу у своєму серці. Хай живе Барса", — написав Хаві.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 травня, стало відомо, що Барселона звільнила головного тренера.

Хаві очолив каталонців у листопаді 2021 року. Під його керівництвом Барса здобула 89 перемог, зазнали 29 поразок і 23 рази зіграли внічию. У сезоні-2022/23 Барселона виграла Ла Лігу, але у поточній кампанії не змогла завоювати жодного трофею.