Визначилися деталі контракту Фліка в Барселоні
Німецький тренер Ганс-Дітер Флік підпише контракт із каталонською Барселоною. Угода буде розрахований до 2026 року.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що контракт був затверджений агентом німця Піні Захаві.
Напередодні Барселона оголосила про звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення стала заява Хаві про фінансове становище Барселони.
Ганс-Дітер знаходиться без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув із Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів (2019-20).