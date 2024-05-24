Визначилися деталі контракту Фліка в Барселоні

Німецький тренер Ганс-Дітер Флік підпише контракт із каталонською Барселоною. Угода буде розрахований до 2026 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що контракт був затверджений агентом німця Піні Захаві.

🚨🔵🔴 Hansi Flick becomes new Barcelona head coach, confirmed and here we go!



The agreement has been completed, worked and now approved by his agent Pini Zahavi on a two year deal.



Contract until 2026.



Understand Flick will bring two German assistants as part of his staff. pic.twitter.com/p702Gu2nWT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2024

Напередодні Барселона оголосила про звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення стала заява Хаві про фінансове становище Барселони.

Ганс-Дітер знаходиться без роботи з вересня минулого року — тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. Найбільшого успіху в кар'єрі він досягнув із Баварією, з якою двічі вигравав Бундеслігу, ставав переможцем Кубка Німеччини та тріумфував у Лізі чемпіонів (2019-20).