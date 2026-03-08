Українська правда
До ювілейної позначки залишився один гол: Мессі забив переможний м'яч у МЛС

Денис Іваненко — 8 березня 2026, 07:40
Ліонель Мессі
ФК Інтер Маямі

У матчі регулярного чемпіонату МЛС Інтер Маямі здолав на виїзді Ді Сі Юнайтед з рахунком 2:1.

Одним з головних героїв зустрічі став Ліонель Мессі. Аргентинець у середині першого тайму забив другий гол своєї команди, який врешті-решт став переможним.

Він вдало відірвався від захисників і не залишив шансів голкіперу, перегравши того з близької відстані.

Зазначимо, що цей гол став 899-м у кар'єрі Ліонеля Мессі. Досягнути ювілейної позначки він матиме можливість у ніч з 11 на 12 березня.

"Чаплі" на виїзді гратимуть проти Нешвілла. Матч розпочнеться о 1:30 за київським часом.

Таблиця Східної конференції МЛС
