Колишній тренер Палмейрас очолив Сан-Паулу
Бразильський Сан-Паулу оголосив про призначення Рожера Машадо на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Співпраця з 51-річним наставником укладена до кінця 2026 року. Машадо замінив у тренерському кріслі звільненого Ернана Креспо.
У минулому бразильський спеціаліст попрацював на чолі цілого ряду клубів – Греміо, Жувентуде, Нову-Амбургу, Атлетико Мінейро Палмейрас, Баія, Флуміненсе та Інтернасьйонал.
Під керівництвом нового фахівця колектив готуватиметься до найближчого поєдинку бразильської Серії А проти Шапакоенсе, який відбудеться у п'ятницю, 13 березня (о 01:00 за київським часом).
Відзначимо, що після 4-х турів Сан-Паулу йде другим, маючи у своєму активі 10 балів.
