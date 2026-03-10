Колишній тренер Палмейрас очолив Сан-Паулу

Бразильський Сан-Паулу оголосив про призначення Рожера Машадо на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Співпраця з 51-річним наставником укладена до кінця 2026 року. Машадо замінив у тренерському кріслі звільненого Ернана Креспо.

Roger Machado é o novo técnico do São Paulo



O Tricolor acertou a chegada do treinador de 51 anos de idade, que assina com o clube um contrato válido até 31 de dezembro de 2026.



Junto com ele, chegam os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador… pic.twitter.com/z6Y8mnBPo5 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 10, 2026

У минулому бразильський спеціаліст попрацював на чолі цілого ряду клубів – Греміо, Жувентуде, Нову-Амбургу, Атлетико Мінейро Палмейрас, Баія, Флуміненсе та Інтернасьйонал.

Під керівництвом нового фахівця колектив готуватиметься до найближчого поєдинку бразильської Серії А проти Шапакоенсе, який відбудеться у п'ятницю, 13 березня (о 01:00 за київським часом).

Відзначимо, що після 4-х турів Сан-Паулу йде другим, маючи у своєму активі 10 балів.

