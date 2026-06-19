ФІФА назвала найкращого гравця матчу Швейцарія – Боснія і Герцеговина

Нападник Фрайбурга та збірної Швейцарії Жоан Манзамбі був визнаний найкращим гравцем матчу проти Боснії і Герцеговини в межах другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Chosen by the fans: Johan Manzambi, your Superior Player of the Match. ✨



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/SiyGM4C3nY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026

20-річний півзахисник на 71-й хвилині вийшов на заміну та до кінця зустрічі оформив дубль. У підсумку підопічні Мурата Якіна перемогли з рахунком 4:1.

Варто також зазначити, що Швейцарія повторила свою найбільшу перемогу на Мундіалях – втретє в історії перемогли 4:1, і уперше з 1994 року.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи В, у якому між собою зіграють збірні Канади та Катару. Команди вже визначилися зі стартовими складами.