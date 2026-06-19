Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ФІФА назвала найкращого гравця матчу Швейцарія – Боснія і Герцеговина

Олексій Мурзак — 19 червня 2026, 00:57
ФІФА назвала найкращого гравця матчу Швейцарія – Боснія і Герцеговина
Getty Images

Нападник Фрайбурга та збірної Швейцарії Жоан Манзамбі був визнаний найкращим гравцем матчу проти Боснії і Герцеговини в межах другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

20-річний півзахисник на 71-й хвилині вийшов на заміну та до кінця зустрічі оформив дубль. У підсумку підопічні Мурата Якіна перемогли з рахунком 4:1.

Варто також зазначити, що Швейцарія повторила свою найбільшу перемогу на Мундіалях – втретє в історії перемогли 4:1, і уперше з 1994 року.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи В, у якому між собою зіграють збірні Канади та Катару. Команди вже визначилися зі стартовими складами

Збірна Швейцарії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Боснії і Герцеговини з футболу

Збірна Швейцарії з футболу

"Джокери" зробили результат: Швейцарія впевнено перемогла Боснію і Герцеговину в 2-му турі ЧС-2026
Збірні Швейцарії та Боснії і Герцеговини назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі В
Осічка Бразилії, сенсаційна перемога Австралії та історичний бал Катару: підсумки третього дня ЧС-2026
Легенда МЮ розніс епізод із призначенням пенальті на Мундіалі: Камера розташована не зовсім по лінії епізоду
Джака знайшов причину втраченої звитяги: Якщо не реалізуєш свої моменти попереду, суперник покарає тебе

Останні новини