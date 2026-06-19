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5 голів після 70-ї хвилини: матч Швейцарія – Боснія та Герцеговина увійшов в історію чемпіонатів світу

Микола Літвінов — 19 червня 2026, 01:31
5 голів після 70-ї хвилини: матч Швейцарія – Боснія та Герцеговина увійшов в історію чемпіонатів світу
Швейцарія – Боснія і Герцеговина
Getty Images

Матч Швейцарії проти Боснії та Герцеговини на груповому етапі чемпіонату світу 2026-го року побив низку історичних рекордів.

Про це повідомляє Opta Joe.

Це протистояння стало першим за весь час існування мундіалів, у якому було п'ять голів після 70-ї хвилини зустрічі.

Також дана гра виявилася другою з часів заснування світової першості за кількістю забитих голів резервними гравцями. Серед п'ятьох авторів забитих м'ячів у цій зустрічі єдиним гравцем, який вийшов на поле зі стартових хвилин, був досвідчений капітан "хрестоносців" Граніт Джака.

Більше голів від запасних гравців було лише у матчі групового етапу чемпіонату світу 1982-го року, у якому Угорщина оформила розгром Сальвадору (10:1). Тоді 5 резервних футболістів відзначилися взяттям воріт.

Нагадаємо, що Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину під завісу гри 2-го туру групи В на світовій першості-2026. Авторами голів стали Манзамбі, Варгас, Махмич та Джака, який відзначився з 11-метрової позначки. За підсумками матчу "хрестоносці" посіли перше місце у своєму квартеті.

Варто також зазначити, що Швейцарія повторила свою найбільшу перемогу на Мундіалях – втретє в історії перемогли 4:1, і уперше з 1994 року.

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