Екснападник Баварії та чемпіон світу-2014 оголосив про завершення кар'єри

Центральний нападник польського клубу Гурнік Забже Лукас Подольскі завершить кар'єру наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба "трикольорових".

Останньою грою для 40-річного німця стане протистояння проти Радомяка Радома, яке пройде у межах останнього, 34-го, туру польської Екстракляси. У поточному сезоні Подольскі провів за Гурнік Забже 17 матчів, з яких у 16 виходив на заміну, сумарно зіграв у цьогорічній кампанії 251 хвилину. Результативними діями не відзначався.

Лукас Подольскі раніше виступав у Кельні, Баварії, Арсеналі, Інтері, Галатасараї, Віссел Кобе та Антальяспорі. За свою тривалу кар'єру німецький нападник здобув багато трофеїв. Разом із "баварцями" став чемпіоном та володарем Кубку Німеччини у сезоні 07/08, у з"канонірами" здобув Кубок та Суперкубок Англії у сезоні 14/15.

Також Подольскі відомий своїми виступами за збірну Німеччини, за яку провів близько 130 матчів, забив 49 голів та віддав 31 асист. З командою він виграв чемпіонат світу 2014 року та став віцечемпіоном Європи 2008 року.

