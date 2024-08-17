Гравець Олександрії перейде в інший клуб УПЛ

Хавбек Олександрії Артур Авагімян перейде у черкаський ЛНЗ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, угода з черкасцями буде розрахована на два роки. Приблизна вартість трансферу становить — 200 тисяч доларів. Зазначається, що Авагімяном також предметно цікавився Металіст 1925.

В минулому сезоні 27-річний футболіст виступав за Олександрію угода з якою була розрахована до червня 2025 року, а також був у оренді в Чорноморці, який залишив зовсім нещодавно. Всього він провів 29 матчів, у яких забив чотири голи, та оформив стільки ж асистів.

У 22-му турі УПЛ сезону-2023/24 Артур за 11 хвилин забив три голи Поліссю, завдяки чому одесити здобули перемогу над житомирянами.

Нагадаємо, раніше Олександрія на виїзді розбила ЛНЗ у 2 турі чемпіонату України-2024/25. Після цього в активі обох команд по три очки, але команда Руслана Ротаня має матч у запасі, адже вона пропускала перший тур через участь гравців на Олімпійських іграх-2024.