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Одесити, сподіваюсь ще зустрінемось — Авагімян залишив Чорноморець

Владислав Уткін — 3 липня, 18:04
Одесити, сподіваюсь ще зустрінемось — Авагімян залишив Чорноморець

Український півзахисник Артур Авагімян повідомив, що залишив одеський Чорноморець.

Про це хавбек повідомив у себе в телеграм-каналі.

"Привіт, одесити, фани. Хочу всім сказати дякую за цей сезон. Було багато великих днів і багато не дуже, скажімо відверто, але після кожного матчу команда відчувала вашу підтримку.

Не знаю, як доля повернеться далі, але на цей момент я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, що ми ще зможемо зустрітись у майбутньому.

Ви є Чорноморець, не забувайте про це. Поки існують фанати, клуб буде сильним", — написав Авагімян.

Зазначимо, що 27-річний гравець виступав за Чорноморець на правах оренди. У цьому сезоні хавбек зіграв 29 матчів, забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

Авагімян повернеться до Олександрії, контракт з якою розрахований до літа 2025 року.

Артур Авагімян Олександрія Чорноморець

Артур Авагімян

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