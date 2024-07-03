Одесити, сподіваюсь ще зустрінемось — Авагімян залишив Чорноморець
Український півзахисник Артур Авагімян повідомив, що залишив одеський Чорноморець.
Про це хавбек повідомив у себе в телеграм-каналі.
"Привіт, одесити, фани. Хочу всім сказати дякую за цей сезон. Було багато великих днів і багато не дуже, скажімо відверто, але після кожного матчу команда відчувала вашу підтримку.
Не знаю, як доля повернеться далі, але на цей момент я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, що ми ще зможемо зустрітись у майбутньому.
Ви є Чорноморець, не забувайте про це. Поки існують фанати, клуб буде сильним", — написав Авагімян.
Зазначимо, що 27-річний гравець виступав за Чорноморець на правах оренди. У цьому сезоні хавбек зіграв 29 матчів, забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.
Авагімян повернеться до Олександрії, контракт з якою розрахований до літа 2025 року.