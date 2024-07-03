Одесити, сподіваюсь ще зустрінемось — Авагімян залишив Чорноморець

Український півзахисник Артур Авагімян повідомив, що залишив одеський Чорноморець.

Про це хавбек повідомив у себе в телеграм-каналі.

"Привіт, одесити, фани. Хочу всім сказати дякую за цей сезон. Було багато великих днів і багато не дуже, скажімо відверто, але після кожного матчу команда відчувала вашу підтримку.

Не знаю, як доля повернеться далі, але на цей момент я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, що ми ще зможемо зустрітись у майбутньому.

Ви є Чорноморець, не забувайте про це. Поки існують фанати, клуб буде сильним", — написав Авагімян.