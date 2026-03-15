Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Хавбек Оболоні отримав дискваліфікацію після матчу з Кривбасом

Олександр Булава — 15 березня 2026, 19:15
Тарас Мороз
Фото - Оболонь

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо вилучення півзахисника Оболоні Тараса Мороза у матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (0:0).

Тоді, арбітр показав Морозу червону картку через грубу гру. Хавбек прямою ногою пішов у підкат проти Араухо.

КДК УАФ кваліфікував дії гравця, як серйозне ігрове порушення та ухвалив відсторонити його від участі у двох наступних матчах.

Мороз вже пропустив гру 20 туру УПЛ проти Динамо (1:2). Також він пропустить поєдинок наступного туру проти Карпат.

Нагадаємо, напередодні Оболонь оголосила про продовження контракту з нападником Денисом Устименком.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ

Оболонь

Рахунок закономірний, – захисник Динамо оцінив перемогу над Оболонню
Це принесло результат: Костюк сказав, за рахунок чого Динамо переграло Оболонь у 20 турі УПЛ
Динамо підтримало людей із синдромом Дауна, зігравши матч УПЛ в особливих футболках
Я про це не думаю: Ярмоленко – про свій 118-й гол в УПЛ
Динамо завдяки голам Ярмоленка і Пономаренка переграло Оболонь у київському дербі в УПЛ

Останні новини