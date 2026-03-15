Хавбек Оболоні отримав дискваліфікацію після матчу з Кривбасом

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо вилучення півзахисника Оболоні Тараса Мороза у матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (0:0).

Про це повідомляє УАФ.

Тоді, арбітр показав Морозу червону картку через грубу гру. Хавбек прямою ногою пішов у підкат проти Араухо.

КДК УАФ кваліфікував дії гравця, як серйозне ігрове порушення та ухвалив відсторонити його від участі у двох наступних матчах.

Мороз вже пропустив гру 20 туру УПЛ проти Динамо (1:2). Також він пропустить поєдинок наступного туру проти Карпат.

