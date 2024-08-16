Вслід за Будківським: Полісся розпрощалося з ще одним гравцем, який грав у команді з Першої ліги

Полісся припинило співпрацю з півзахисником Артемом Козаком.

Про це житомирський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Козак виступав за Полісся з 2021 року, коли "вовки" грали ще в Першій лізі. Загалом Артем взяв участь у 67 матчах "зграї", у яких забив 15 голів та віддав 13 асистів.

До періоду в Поліссі 26-річний хавбек грав у київському Арсеналі, Карпатах та Чорноморця. На молодіжному рівні також захищав кольори Динамо та грецького ПАОК.

Також Полісся відпустило Пилипа Будківського. Він також грав у команді ще в Першій лізі.