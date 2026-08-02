Евертон підпише досвідченого хавбека Арсенала
Крістіан Ньоргор
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Данський опорний півзахисник лондонського Арсенала Крістіан Ньоргор стане гравцем Евертона, за який виступає українець Віталій Миколенко.
Про це повідомляє Девід Орнштейн.
За його інформацією, сума трансферну складе 7 мільйонів фунтів. Усі деталі переходу вже погоджені, наступного тижня Ньоргор відправиться у стан Евертона на проходження медогляду.
Влітку минулого року Ньоргор перейшов із Брентфорда в Арсенал. У минулому сезоні на його рахунку 3 асисти в 19 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах. Контракт 32-річного хавбека з чемпіонами Англії розрахований до літа 2027 року.
У травні поточного року Ньоргор ухвалив рішення завершити кар'єру в збірній Данії. За національну команду він провів 41 матч і забив 2 гола.