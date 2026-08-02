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Евертон підпише досвідченого хавбека Арсенала

Олег Дідух — 2 серпня 2026, 13:36
Евертон підпише досвідченого хавбека Арсенала
Крістіан Ньоргор
Getty Images

Данський опорний півзахисник лондонського Арсенала Крістіан Ньоргор стане гравцем Евертона, за який виступає українець Віталій Миколенко.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

За його інформацією, сума трансферну складе 7 мільйонів фунтів. Усі деталі переходу вже погоджені, наступного тижня Ньоргор відправиться у стан Евертона на проходження медогляду.

Влітку минулого року Ньоргор перейшов із Брентфорда в Арсенал. У минулому сезоні на його рахунку 3 асисти в 19 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах. Контракт 32-річного хавбека з чемпіонами Англії розрахований до літа 2027 року.

У травні поточного року Ньоргор ухвалив рішення завершити кар'єру в збірній Данії. За національну команду він провів 41 матч і забив 2 гола.

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