Евертон зобов'язали сплатити штраф у розмірі 35 млн фунтів Бернлі: клуб Миколенка вже подав апеляцію

Англійський Евертон подаватиме апеляцію на рішення суду зобов'язати клуб виплатити штраф Бернлі у розмірі 35 мільйонів стерлінгів (близько 45 мільйонів доларів) за порушення правил PSR (правила щодо прибутку та сталого розвитку) у сезоні-2021/2022.

Про це повідомляє пресслужба ліверпульської команди. Деталі розкриває Sky Sports.

У кампанії-2021/2022 "іриски" закінчили внутрішній чемпіонат на шістнадцятому місці із 39 заліковими балами, випереджаючи "бордових", які посіли 18 сходинку та вилетіли з елітного дивізіону, на 4 очки.

Як відомо, наприкінці 2023-го року Англійська Прем'єр-Ліга звинуватила Евертон у порушенні правил прибутковості та сталого розвитку. У ліверпульського клубу відібрали 10 залікових балів у турнірній таблиці англійської першості, але пізніше через апеляцію це покарання було скорочено до 6 очок.

Зрештою, у січні 2025-го року, АПЛ скасувала останній елемент звинувачення проти Евертона. Клуб визнав порушення у розмірі 16,6 мільйона фунтів у своїх розрахунках PSR на сезон-2022/23.

Проте напередодні Бернлі подав до суду на ліверпульський клуб. Керівництво "бордових" стверджує, що порушення правил PSR з боку Евертона у кампанії-2021/2022 вплинуло на виліт клубу з елітного дивізіону. Цей прецедент став історичним, раніше нічого подібного в історії футболу не було.

Евертон у своїй заяві написав, що обурений ухвалою цього рішення та буде подавати на нього апеляцію. Також за словами ліверпульського клубу, цей прецедент може мати небезпеку для подальшої історії англійського футболу.

"Футбольний клуб Евертон здивований і обурений рішенням Незалежної дисциплінарної комісії Прем'єр-ліги про стягнення з клубу компенсації на користь футбольного клубу Бернлі у зв'язку з порушенням Евертоном правил щодо прибутку та сталого розвитку (PSR) у червні 2022 року. Евертон оскаржив це рішення і чітко заявляє, що, на його думку, це рішення є в корені помилковим як з юридичної, так і з фактичної точки зору. Клуб не визнає висновки комісії про те, що виліт Бернлі з Прем'єр-ліги у травні 2022 року був спричинений спортивною перевагою, яку отримав Евертон завдяки порушенню правил щодо прибутку та стабільності, за що вже було накладено суттєве спортивне покарання. Це рішення створює небезпечний і нездійсненний прецедент для англійського футболу, оскільки ґрунтується на принципі, що клуб може порушувати фінансові правила в будь-який момент фінансового року. Евертон вважає, що рішення комісії спотворює очевидні докази, представлені його юридичними представниками, і що апеляція буде успішною.

Нагадаємо, що у складі "ірисок" виступає український легіонер Віталій Миколенко. Напередодні лівий захисник підписав новий контракт із клубом.