Клуб Миколенка може підписати зіркового форварда Арсенала

Бразильський нападник Арсенала Габріел Жезус може продовжити кар'єру в Евертоні, за який виступає українець Віталій Миколенко.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Арсенал хоче продати Жезуса під час поточного трансферного вікна. "Каноніри" вже знизили свої вимоги щодо суми трансферу до 20-25 мільйонів фунтів.

Евертон уже тривалий час проявляє інтерес до нападника та незабаром може зробити пропозицію щодо трансферу. Проте проблемою може стати висока зарплата Жезуса в розмірі 265 тисяч фунтів на тиждень.

Контракт форварда з Арсеналом діє до літа 2027 року, трансферна вартість 29-річного бразильця оцінюється в 20 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до Жезуса з боку Ювентуса.