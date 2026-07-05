Вінгер Челсі може стати одноклубником Миколенка в Евертоні

Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, може викупити вінгера Челсі Тайріка Джорджа.

Про це повідомляє The Athletic.

Клуби вже узгодили умови трансферу. Гравець обійдеться ліверпульському клубу в 18 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще 6 мільйонів передбачені у вигляді потенційних бонусів.

Півзахисник, який провів другу частину минулого сезону в Евертоні на правах оренди, зіграв 11 матчів.

Тайрік є вихованцем академії Челсі та гравцем молодіжної збірної Англії U-21. До основного складу лондонського клубу нігерієць приєднався у 2024 році. З того часу він виступив у 37 поєдинках, де відзначився 6-ма голами та 6-ма результативними передачами.

Нагадаємо, що в червні Віталій Миколенко продовжив контракт з Евертоном до літа 2029 року. Пізніше він зізнався, що дуже хотів продовжити співпрацю з англійською командою.