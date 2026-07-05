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Вінгер Челсі може стати одноклубником Миколенка в Евертоні

Володимир Слюсарь — 5 липня 2026, 15:05
Вінгер Челсі може стати одноклубником Миколенка в Евертоні
Тайрік Джордж
IMAGO

Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, може викупити вінгера Челсі Тайріка Джорджа.

Про це повідомляє The Athletic.

Клуби вже узгодили умови трансферу. Гравець обійдеться ліверпульському клубу в 18 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще 6 мільйонів передбачені у вигляді потенційних бонусів.

Півзахисник, який провів другу частину минулого сезону в Евертоні на правах оренди, зіграв 11 матчів.

Тайрік є вихованцем академії Челсі та гравцем молодіжної збірної Англії U-21. До основного складу лондонського клубу нігерієць приєднався у 2024 році. З того часу він виступив у 37 поєдинках, де відзначився 6-ма голами та 6-ма результативними передачами.

Нагадаємо, що в червні Віталій Миколенко продовжив контракт з Евертоном до літа 2029 року. Пізніше він зізнався, що дуже хотів продовжити співпрацю з англійською командою.

Евертон Челсі Тайрік Джордж

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