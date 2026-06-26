Миколенко: Я переживав через новий контракт із Евертоном

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко зізнався, що дуже хотів продовжити контракт із Евертоном, який спливав влітку поточного року.

Слова футболіста наводить ютуб-канал Дениса Бойка.

"Розмови довкола цього на мене впливали — я переживав. Одразу сказав, що я хочу підписати контракт, у мене немає ніяких проблем з клубом, мене оточують хороші люди. Дуже комфортно себе почуваю тут.

Останні 7-8 місяців впливали на мене. У мене є сімʼя, коли в тебе лише рік контракту…Я люблю все прораховувати на кілька місяців та навіть років. Я дуже хотів підписати контракт і нічого не змінювати в житті.

Перша опція — це залишитися в Евертоні. Були чутки, але я розумів, що клуб хоче мене залишити. Чому так довго перепідписували? Думаю, що це через комунікацію між генеральним директором та власниками, які у нас змінилися. І от вкінці сезону я продовжив угоду на 3 роки. Я повністю задоволений умовами, тому майже одразу погодився", – заявив захисник.