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Миколенко: Я переживав через новий контракт із Евертоном

Олег Дідух — 26 червня 2026, 20:39
Миколенко: Я переживав через новий контракт із Евертоном
Віталій Миколенко
Getty Images

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко зізнався, що дуже хотів продовжити контракт із Евертоном, який спливав влітку поточного року.

Слова футболіста наводить ютуб-канал Дениса Бойка.

"Розмови довкола цього на мене впливали — я переживав. Одразу сказав, що я хочу підписати контракт, у мене немає ніяких проблем з клубом, мене оточують хороші люди. Дуже комфортно себе почуваю тут.

Останні 7-8 місяців впливали на мене. У мене є сімʼя, коли в тебе лише рік контракту…Я люблю все прораховувати на кілька місяців та навіть років. Я дуже хотів підписати контракт і нічого не змінювати в житті.

Перша опція — це залишитися в Евертоні. Були чутки, але я розумів, що клуб хоче мене залишити. Чому так довго перепідписували? Думаю, що це через комунікацію між генеральним директором та власниками, які у нас змінилися. І от вкінці сезону я продовжив угоду на 3 роки. Я повністю задоволений умовами, тому майже одразу погодився", – заявив захисник.

Нагадаємо, Миколенко виступає за Евертон з січня 2022 року. У червні він продовжив контракт до літа 2029 року.

Евертон Віталій Миколенко

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