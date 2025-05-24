Фантастичні гравці, – Флік прокоментував трансферні цілі директора Барселони

Головний тренер Барселони Хансі Флік висловився про трансферні цілі клубу, які назвав директор "блаугранас" Деку.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Луїс Діас та Рашфорд – фантастичні гравці, які мені подобаються. Подивимось, що буде далі, але я не обговорюю футболістів інших клубів", – сказав Флік.

Окрім того, німець висловися про майбутнє вихованця каталонців Ансу Фаті.

"Це не я вирішую його майбутнє. Це сам Ансу має вирішувати", – коротко резюмував наставник.

🚨 Hansi Flick: “It’s not me deciding on Ansu Fati’s future… it’s him, it’s up to Ansu”.



As revealed today, Ansu has already said YES to AS Monaco proposal and Barça/Monaco are in advanced talks. 👀🇲🇨 pic.twitter.com/SczKd6QLoC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2025

Зазначимо, що раніше у схожому дусі директор Барселони Деку висловився про Рашфорда та Діаса, побічно підтвердивши інтерес до них.

Окрім того, Монако майже домовився про трансфер Ансу Фаті на правах оренди майбутнім літом.