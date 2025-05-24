Фантастичні гравці, – Флік прокоментував трансферні цілі директора Барселони
Хансі Флік
УЄФА
Головний тренер Барселони Хансі Флік висловився про трансферні цілі клубу, які назвав директор "блаугранас" Деку.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Луїс Діас та Рашфорд – фантастичні гравці, які мені подобаються. Подивимось, що буде далі, але я не обговорюю футболістів інших клубів", – сказав Флік.
Окрім того, німець висловися про майбутнє вихованця каталонців Ансу Фаті.
"Це не я вирішую його майбутнє. Це сам Ансу має вирішувати", – коротко резюмував наставник.
Зазначимо, що раніше у схожому дусі директор Барселони Деку висловився про Рашфорда та Діаса, побічно підтвердивши інтерес до них.
Окрім того, Монако майже домовився про трансфер Ансу Фаті на правах оренди майбутнім літом.