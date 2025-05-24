Вінгер Барселони близький до трансферу в Монако

Півзахисник каталонської Барселони Ансу Фаті близький до зміни клубу під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони наблизились до досягнення угоди про оренду з можливістю викупу. Окрім того, контракт міститиме опцію зворотного викупу для каталонців за фіксовану суму.

🚨💣 BREAKING: AS Monaco are close to getting deal done to sign Ansu Fati from Barça! 🇲🇨



Understand negotiations are underway on loan move with buy option clause + sell-on clause to Barcelona.



Agreement almost done with Ansu keen on the move, talks ongoing between clubs. pic.twitter.com/90Zb0W9aDm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2025

У сезоні-2024/25 Фаті зіграв лише 11 матчів у всіх турнірах (один в основному складі), не відзначившись результативними діями.

Зазначимо, що за свою кар'єру 22-річний футболіст через травми пропустив 672 дні, отримавши загалом 14 ушкоджень.

Раніше повідомлялось, що Барселона готова продати Фаті заради підписання форварда Манчестер Юнайтед.