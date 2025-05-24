Вінгер Барселони близький до трансферу в Монако
Ансу Фаті
instagram.com/ansufati
Півзахисник каталонської Барселони Ансу Фаті близький до зміни клубу під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Сторони наблизились до досягнення угоди про оренду з можливістю викупу. Окрім того, контракт міститиме опцію зворотного викупу для каталонців за фіксовану суму.
У сезоні-2024/25 Фаті зіграв лише 11 матчів у всіх турнірах (один в основному складі), не відзначившись результативними діями.
Зазначимо, що за свою кар'єру 22-річний футболіст через травми пропустив 672 дні, отримавши загалом 14 ушкоджень.
Раніше повідомлялось, що Барселона готова продати Фаті заради підписання форварда Манчестер Юнайтед.