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Вінгер Барселони близький до трансферу в Монако

Володимир Максименко — 24 травня 2025, 10:29
Вінгер Барселони близький до трансферу в Монако
Ансу Фаті
instagram.com/ansufati

Півзахисник каталонської Барселони Ансу Фаті близький до зміни клубу під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони наблизились до досягнення угоди про оренду з можливістю викупу. Окрім того, контракт міститиме опцію зворотного викупу для каталонців за фіксовану суму.

У сезоні-2024/25 Фаті зіграв лише 11 матчів у всіх турнірах (один в основному складі), не відзначившись результативними діями.

Зазначимо, що за свою кар'єру 22-річний футболіст через травми пропустив 672 дні, отримавши загалом 14 ушкоджень.

Раніше повідомлялось, що Барселона готова продати Фаті заради підписання форварда Манчестер Юнайтед.

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Монако

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