Спортивний директор Барселони Деку висловився про футболістів, які цікавлять клуб як підсилення.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Нам подобається Луїс Діас, нам подобається Рашфорд. Через повагу, мені дуже складно говорити про футболістів, які мають чинний контракт зі своїм клубом.

Нам потрібно зберегти кістяк команди. Гадаю, це ми точно можемо зробити. Ми завжди хочемо підсилити команду, але варто розуміти, якого саме гравця ми потребуємо", – розповів Деку.

Окрім того, португалець висловився про інтерес інших клубів до Ямала.

"Пропозиції? Ні, нам ніхто не дзвонив, адже всі знають, що ми не слухатимемо їх. Проте ПСЖ завжди був тим клубом, який зацікавлений у Ямалі.

Реал? Ні, ніколи. Так само й ми ніколи не питаємо їх про їхніх футболістів. Для Ямала немає клубу краще, ніж Барселона", – резюмував Деку.

13 липня поточного року Ямал відсвяткує свій 18-й день народження. Очікується, що саме цього дня Барселона оголосить про підписання нового контракту з Ямалем і передасть йому 10-й номер.

Напередодні "блаугранас" також підписали новий контракт з іншим вінгером команди Рафіньєю.

Раніше легенда Манчестер Юнайтед оцінив ймовірність трансферну Рашфорда у Барселону.