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Барселона викупила 18-річного нападника збірної Єгипту

Олександр Булава — 23 червня 2026, 23:46
Барселона викупила 18-річного нападника збірної Єгипту
Хамза Абделькарім
Барселона

Барселона оголосила про викуп 18-річного єгипетського нападника Хамзи Абделькаріма з Аль-Ахлі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форвард приєднався до каталонського клубу в січні на правах оренди та виступав за юнацьку команду U19. Його новий контракт розрахований до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Виступаючи за Барселону U19, нападник відзначився 6 голами в 11 поєдинках. Найяскравішим став його матч проти Монте-Карло (9:0), в якому він оформив хет-трик, а команда гарантувала собі чемпіонський титул у División de Honor.

Наразі 18-річний футболіст перебуває у розташуванні збірної Єгипту на чемпіонаті світу, де взяв участь у матчах проти Бельгії та Нової Зеландії.

Раніше повідомлялося, що вінгер Жирони Віктор Циганков зацікавив Барселону, яка готова розглянути варіант підписання гравця збірної України.

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