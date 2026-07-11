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Сікан відзначився голом за Андерлехт у товариському матчі

Сергій Шаховець — 11 липня 2026, 12:53
Сікан відзначився голом за Андерлехт у товариському матчі
Данило Сікан
Getty Images

Український нападник Данило Сікан забив гол за бельгійський Андерлехт у товариському матчі проти нідерландського Неймегена.

25-річний форвард вийшов у стартовому складі "пурпурово-білих" та відкрив рахунок у зустрічі вже на третій хвилині. Сікан вдало завершив атаку після передачі Онії Секе.

Втім, втримати перевагу Андерлехту не вдалося. Неймеген відповів двома голами протягом двох хвилин – на 17-й та 18-й , після чого пішов на перерву з рахунком 2:1 на свою користь.

Нагадаємо, що Данило Сікан приєднався до Андерлехта взимку 2026 року. Трабзонспор отримав за трансфер українського форварда 4 мільйони євро.

У сезоні-2025/26 Сікан зіграв 11 матчів за Андерлехт, у яких відзначився двома голами та одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює українського нападника у 4 мільйони євро.

Перший офіційний матч у новому сезоні Андерлехт зіграє 23 липня у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського Гаммарбю.

Андерлехт Данило Сікан

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