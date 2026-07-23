Наполі може "вказати на двері" форварду збірної Бельгії

Бельгійський форвард Ромелу Лукаку може покинути Наполі вже у літнє трансферне вікно 2026.

Про це інформує Corriere Dello Sport.

Неаполітанський клуб готовий розглянути усі пропозиції, які надійдуть від інших команд стосовно 33-річного нападника.

Сторони вирішили не продовжувати співпрацю після розмов із агентом футболіста Федеріко Пастореллом. Така зустріч сталася після того, як у Наполі хотіли, аби Лукаку погодився на зменшення зарплати, але футболіст не відповів згодою.

Чинна угода бельгійця з італійським грандом розрахована до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ромелу перебрався до Наполі влітку 2024-го. Відтоді провів у "блакитних" 45 ігор, у яких відзначився 15 голами та 11 асистами. Разом із неаполітанцями здобув два трофеї – чемпіон Італії (2024/25) та перемога у Суперкубку країни (2025/26).

Нещодавно Лукаку повернувся із ЧС-2026, де збірна Бельгії у чвертьфіналі вилетіла від Іспанії (1:2). Бельгійці програли тріумфаторам турніру. На цьому Мундіалі Ромелу забив 3 м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Наполі втратило центрального захисника Алессандро Буонджорно, який вибув на тривалий термін через травму коліна.