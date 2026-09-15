Колишня зірка Реала оголосив про завершення кар'єри у національній збірній

Півзахисник та капітан збірної Колумбії Хамес Родрігес оголосив про завершення виступів за національну команду.

35-річний футболіст повідомив про своє рішення 15 вересня у відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах.

Родрігес назвав виступи за збірну Колумбії одним із найважливіших етапів свого життя.

Llegó el momento. 🇨🇴 Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ https://t.co/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

"Після багатьох років, матчів, радості та складних моментів я відчуваю, що настав час завершити один із найважливіших етапів мого життя – мій шлях у збірній Колумбії", – заявив Хамес.

Родрігес дебютував за національну команду у 2011 році. За 15 років він провів 131 матч та забив 31 гол, ставши рекордсменом Колумбії за кількістю зіграних поєдинків і другим найкращим бомбардиром в історії збірної.

Найяскравішим турніром у кар'єрі Хамеса став чемпіонат світу-2014 у Бразилії. Колумбієць забив шість голів та став найкращим бомбардиром мундіалю. Саме після того турніру він перейшов до мадридського Реала.

Родрігес також виступав на чемпіонатах світу 2018 та 2026 років. На цьогорічному мундіалі Колумбія дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Швейцарії у серії пенальті. Цей матч став останнім для Хамеса у футболці національної команди.

У 2024 році Хамес був визнаний найкращим гравцем Кубку Америки, допомігши Колумбії дійти до фіналу турніру, де команда поступилася Аргентині.

Наразі Родрігес виступає за Атлетіко Насьйональ, до якого повернувся цього вересня після виступів у США за Міннесоту Юнайтед. Контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.

Напередодні восьмиразовий володар "Золотого м'яча" та чемпіон світу 2022 року Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини.