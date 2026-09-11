Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Хамес Родрігес перейшов у колумбійський клуб

Олег Дідух — 11 вересня 2026, 14:08
Хамес Родрігес перейшов у колумбійський клуб
Хамес Родрігес
Getty Images

Іменитий півзахисник Хамес Родрігес став гравцем Атлетіко Насьоналя.

Про це повідомляє пресслужба колумбійського клубу.

Контракт розрахований на 10 місяців – до кінця червня 2027 року. Родрігес перейшов у Атлетіко Насьональ на правах вільного агента: у липні поточного року він покинув клуб МЛС Міннесота Юнайтед.

Кілька днів тому повідомлялося про те, що Родрігес близький до переходу в Авелліно з італійської Серії В, проте зрештою хавбек вибрав повернення в Колумбію.

Хамес відомий виступами за мадридський Реал, Баварію та інші клуби. Колумбієць востаннє грав у Європі за Райо Вальєкано, звідки пішов у січні 2025 року в мексиканський Леон. Відзначився 31 голом у 131 матчі за збірну Колумбії.

Хамес Родрігес

Хамес Родрігес

Хамес Родрігес може перейти в клуб італійської Серії В
Італійський клуб планує повернути до Європи зіркового колумбійського півзахисника
Півзахисник Колумбії назвав Роналду прикладом для наслідування
Малоймовірний сценарій: Родрігес оцінив шанси зірки збірної Колумбії на Золотий м'яч
Зірка збірної Колумбії опинився в центрі скандалу перед ЧС-2026: відмова доньці президента розколола країну

Останні новини