Хамес Родрігес перейшов у колумбійський клуб

Іменитий півзахисник Хамес Родрігес став гравцем Атлетіко Насьоналя.

Про це повідомляє пресслужба колумбійського клубу.

Контракт розрахований на 10 місяців – до кінця червня 2027 року. Родрігес перейшов у Атлетіко Насьональ на правах вільного агента: у липні поточного року він покинув клуб МЛС Міннесота Юнайтед.

Кілька днів тому повідомлялося про те, що Родрігес близький до переходу в Авелліно з італійської Серії В, проте зрештою хавбек вибрав повернення в Колумбію.

Хамес відомий виступами за мадридський Реал, Баварію та інші клуби. Колумбієць востаннє грав у Європі за Райо Вальєкано, звідки пішов у січні 2025 року в мексиканський Леон. Відзначився 31 голом у 131 матчі за збірну Колумбії.