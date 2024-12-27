Циганков увійшов до десятки розчарувань Ла Ліги цього сезону

Український вінгер Жирони Віктор Циганков потрапив до списку розчарувань іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025 за версією видання Jornada Perfecta.

Про це йдеться на сайті порталу.

"Український вінгер був одним з найперспективніших гравців Ла Ліги в Жироні. Від нього очікували набагато більшого, але травми знову обтяжують його. У нього чимало таланту, але його проблемою є тенденція м'язових травм, які сповільнюють гравця протягом сезону", – йдеться у повідомленні.

Окрім українця до переліку розчарувань року увійшли: Дані Ольмо (Барселона), Ведат Мурікі (Мальорка), Френкі де Йонг (Барселона), Пепелу (Валенсія), Конор Галлахер (Атлетико), Браїс Мендес (Реал Сосьєдад), Алекс Бальде (Барселона), Себастьєн Аллер (Леганес), Хамес Родрігес (Райо Вальєкано).

Через пошкодження Віктор Циганков пропустив початок чемпіонату, а також період з 3 жовтня по 22 листопада.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/2025 Віктор Циганков провів 10 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Напередодні стало відомо, що український півзахисник подешевшав відразу на 8 млн євро за оцінками порталу Transfermartk.