Хамес Родрігес може перейти в клуб італійської Серії В

Іменитий півзахисник збірної Колумбії Хамес Родрігес може продовжити кар'єру в італійському Авелліно, який виступає в Серії В.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, переговори перебувають на просунутій стадії. Родрігес готовий перейти в Авелліно, проте сторони ще не досягли домовленості щодо фінансових умов контракту. Переговори веде особисто головний тренер Авелліно Алессандро Неста.

Хамес відомий виступами за мадридський Реал, Баварію та інші клуби. Колумбієць востаннє грав у Європі за Райо Вальєкано, звідки пішов у січні 2025 року в мексиканський Леон.

Минулий сезон 35-річний гравець провів у Міннесоті Юнайтед. Його контракт з клубом закінчився наприкінці червня, і зараз ветеран перебуває в статусі вільного агента. В липні ним цікавився Лаціо.