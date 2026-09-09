Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Хамес Родрігес може перейти в клуб італійської Серії В

Олег Дідух — 9 вересня 2026, 16:25
Хамес Родрігес може перейти в клуб італійської Серії В
Хамес Родрігес
Getty Images

Іменитий півзахисник збірної Колумбії Хамес Родрігес може продовжити кар'єру в італійському Авелліно, який виступає в Серії В.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, переговори перебувають на просунутій стадії. Родрігес готовий перейти в Авелліно, проте сторони ще не досягли домовленості щодо фінансових умов контракту. Переговори веде особисто головний тренер Авелліно Алессандро Неста.

Хамес відомий виступами за мадридський Реал, Баварію та інші клуби. Колумбієць востаннє грав у Європі за Райо Вальєкано, звідки пішов у січні 2025 року в мексиканський Леон.

Минулий сезон 35-річний гравець провів у Міннесоті Юнайтед. Його контракт з клубом закінчився наприкінці червня, і зараз ветеран перебуває в статусі вільного агента. В липні ним цікавився Лаціо.

Хамес Родрігес Авелліно

Хамес Родрігес

Італійський клуб планує повернути до Європи зіркового колумбійського півзахисника
Півзахисник Колумбії назвав Роналду прикладом для наслідування
Малоймовірний сценарій: Родрігес оцінив шанси зірки збірної Колумбії на Золотий м'яч
Зірка збірної Колумбії опинився в центрі скандалу перед ЧС-2026: відмова доньці президента розколола країну
Ексзірка Реала спростував чутки про завершення кар’єри

Останні новини