Ексфутболіст Баварії назвав негативну звичку Реала, яка руйнує мадридський клуб

Колишній півзахисник Баварії Дітмар Хаманн відреагував на емоційні заяви гравців і представників мадридського Реала щодо суддівства в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає Sky Sport.

Після матчу-відповіді, де мюнхенці перемогли 4:3 та пробились до наступної стадії турніру, іспанська команда висловила невдоволення рішеннями арбітра. Німець заявив, що це вже звична справа для "вершкових" і така поведінка не пасує статусу великого клубу.

"Ми до цього звикли: коли вони програють важливі матчі, у цьому завжди винен суддя. Така поведінка є неприйнятною для клубу такого масштабу. Я вважаю, що вилучення Камавінги було суворим, але виправданим покаранням. Водночас важливо враховувати, що перед штрафним ударом Реала, який призвів до голу на 2:1, порушення правил не було, а також що на Станишичі був фол перед третім голом мадридців. Тож якщо хтось і мав право скаржитися на суддівство, то це не Реал.

Гюлер провів відмінний матч і забив два голи, але після фінального свистка отримав червону картку. Такі гравці, як Беллінгем і Вінісіус Жуніор, у минулому неодноразово привертали увагу своєю поведінкою щодо арбітрів. Там сформувалися звички, які зараз переймають молоді гравці, і це є руйнівним для клубу, адже необхідна культура, в якій дисципліна та повага мають першочергове значення. В останні роки Реал втратив це", – заявив Хаманн.