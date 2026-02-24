Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дембеле пропустить матч-відповідь з Монако у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 24 лютого 2026, 16:27
Дембеле пропустить матч-відповідь з Монако у Лізі чемпіонів
Усман Дембеле
Ligue 1

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле пропустить матч-відповідь з Монако у плейоф раунді Ліги чемпіонів-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Усман продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза, яку отримав у першій грі й через яку пропустив поєдинок чемпіонату Франції проти Меца (3:0). Гравець вже відновив індивідуальні тренування, але на найближчий матч не буде готовим.

Дембеле цього сезону провів 25 матчів за клуб у всіх турнірах. Вінгер забив у них 11 голів та віддав сім результативних передач.

Вирішальна зустріч за путівку до 1/8 фіналу відбудеться 25 лютого на "Парк де Пренс". У першому матчі ПСЖ здобув перемогу з рахунком 3:2 і підходить до матчу-відповіді з мінімальною перевагою.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке позитивно оцінив гру Забарного. Зазначимо, що оборонець потрапив до рейтингу найшвидших гравців Ліги чемпіонів

Монако ПСЖ Усман Дембеле

ПСЖ

Зірковий одноклубник Забарного встановив у себе на подвір'ї статую із головним трофеєм у кар'єрі
ПСЖ домовився про продовження контракту з одним із лідерів клубу
Енріке позитивно оцінив гру Забарного: чи зіграє українець на новій позиції у ПСЖ
Реал готовий викласти 100 мільйонів за зірку ПСЖ – ЗМІ
Потрібно повернутись в АПЛ: Маркевич – про Забарного в ПСЖ

Останні новини