Дембеле пропустить матч-відповідь з Монако у Лізі чемпіонів

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле пропустить матч-відповідь з Монако у плейоф раунді Ліги чемпіонів-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Усман продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза, яку отримав у першій грі й через яку пропустив поєдинок чемпіонату Франції проти Меца (3:0). Гравець вже відновив індивідуальні тренування, але на найближчий матч не буде готовим.

Дембеле цього сезону провів 25 матчів за клуб у всіх турнірах. Вінгер забив у них 11 голів та віддав сім результативних передач.

Вирішальна зустріч за путівку до 1/8 фіналу відбудеться 25 лютого на "Парк де Пренс". У першому матчі ПСЖ здобув перемогу з рахунком 3:2 і підходить до матчу-відповіді з мінімальною перевагою.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке позитивно оцінив гру Забарного. Зазначимо, що оборонець потрапив до рейтингу найшвидших гравців Ліги чемпіонів