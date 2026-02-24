Українська правда
Збірна Франції, яка двічі переграла Україну, отримала подвійні преміальні за вихід на ЧС-2026

Софія Кулай — 24 лютого 2026, 20:55
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Президент Федерації футболу Франції (FFF) Філіп Діалло розповів, чому команда та головний тренер збірної Дідьє Дешам отримали подвійні преміальні за вихід на чемпіонат світу-2026.

Його слова наводить RMC Sport.

Також покращену премії у вигляді 42 тисяч євро отримали помічники Дешама та технічний штаб.

"Я вважаю, що збірна Франції є економічним двигуном федерації. Після цієї кваліфікації це був момент, щоб визнати її внесок", – заявив очільник федерації.

Нагадаємо, що "Ле Бльо" виграла свій квартет D, набравши 16 балів у 6-ти турах. Французи випередили Україну, яка фінішувала другою, на 6 очок. Відзначимо, що підопічні Дешама двічі обіграли команду Сергія Реброва на груповому етапі (2:0 та 4:0).

На ЧС-2026 Франція гарантовано зіграє три матчі групового раунду проти: Сенегалу (16 червня), Норвегії (26 червня), а також 23 червня. Цей суперник наразі невідомий.

У рамках підготовки до Мундіалю французька національна команда проведе два товариські поєдинки проти: Бразилії (26 березня) та Колумбії (29 березня).

Останні новини