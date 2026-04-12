Зірковий захисник ПСЖ не став номінантом на спортивну премію через справу про зґвалтування – ЗМІ

Правий захисник французького Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі не потрапив до списку номінантів на премію імені Марка-Вів'єна Фое, яку вручають найкращому африканському гравцеві Ліги 1 у поточному сезоні, через судову справу про зґвалтування.

Про це повідомляє L'Equipe.

Як зазначається одним серед критеріїв відбору кандидатів є "зразкова поведінка як на полі, так поза ним". І за думкою організаторів, марокканський гравець, ймовірно, цьому критерію не відповідає.

Цікаво, що премія Марка Вів'єна Фое була названа на честь експівзахисника Манчестер Сіті, Ланса, Вест Гема та збірної Камеруну, який помер від серцевого нападу прямо матчу у 2003-му році.

Нагадаємо, 24 лютого 2026 року, справу про звинувачення футболіста у зґвалтуванні, яке відбулося за словами ймовірної потерпілої ще у лютому 2023 року, слідчий суддя передав до департаменту кримінального суду.

Сам Хакімі заперечував будь-який акт насильницького контакту, запевнявши, що між ним та жінкою були лише обопільні обійми та поцілунки. А як пізніше виявилося, ймовірна потерпіла приховала від слідства листування, у якому розповідалось про плани "пограбувати Хакімі".

У поточному сезоні 27-річний марокканець провів у футболці ПСЖ 26 матчів, у яких відзначився 3 голами та 7 асистами.