Хацкевич: Слід вірити в Шовковського, в Динамо все буде добре

Станіслав Лисак — 3 жовтня 2025, 14:41
Колишній тренер та гравець київського Динамо Олександр Хацкевич вважає, що наставнику киян Олександру Шовковському слід продовжувати очолювати команду попри невдалу серію в останніх матчах.

Слова Хацкевича цитує портал Український футбол.

"У чемпіонаті команда зараз йде на другому місці. Так, є невдала серія з трьох нічийних результатів в УПЛ, але Динамо відстає від Шахтаря лише на два очки. Те, що кияни програли Крістал Пелас... Ну, так цей англійський клуб – один з фаворитів Ліги конференцій.
Просто не потрібно говорити, що ми вийшли в Лігу конференцій, аби набиратися досвіду. Якщо так подивитися, то хлопці вже років п’ять набираються досвіду в єврокубках, а результату немає. Треба реально оцінювати можливості команди, з якою зараз працює тренер. Мені зараз його навіть шкода, що він потрапив у таку ситуацію.
Зрозуміло, що Динамо завжди перебуватиме під мікроскопом, а будь-які невдачі сприймаються болісно і не надають впевненості на майбутнє. Але я не думаю, що потрібно робити якісь кардинальні зміни в тренерському плані – нехай Шовковський працює. Слід запастися терпінням і вірити, що все в Динамо буде добре", – підсумував Хацкевич.

Напередодні київське Динамо зазнало поразки від Крістал Пелес на старті Ліги конференцій УЄФА. У наступному турі кияни зустрінуться з турецьким Самсунспором. Гра відбудеться 23 жовтня.

Найближчими вихідними на підопічних Шовковського очікує випробування в чемпіонаті України. Динамо прийматиме Металіст 1925 у 8 турі.

Динамо Київ Крістал Пелес Ліга конференцій Олександр Хацкевич Олександр Шовковський

