Через десятиліття Київ і Харків знову грають за друге місце: прев'ю 8 туру УПЛ

Перед черговою перервою на збірні чемпіонат України проведе ще один тур. Чемпіон вирішив розповісти про найголовніше.

3 жовтня

15:30, Колос – Рух

18:00, Епіцентр – Зоря

4 жовтня

13:00, Олександрія – Карпати

15:30, Оболонь – Верес

18:00, Полісся – Полтава

5 жовтня

13:00, Кривбас – Кудрівка

15:30, Динамо – Металіст 1925

18:00, Шахтар – ЛНЗ

Кого звільнять після туру?

Попереду вже восьмий тур, після нього, повторюся, буде пауза на збірні, в які 90% сьогоднішньої УПЛ не їде – і це ідеальний відрізок, щоб поміняти тренера, якщо гра не йде. У принципі, вісім ігор – чимала за теперішніх часів дистанція, яка, в разі проблем, може стати для тренера фатальною.

Питання тільки, для якого саме тренера. Федик, наприклад, може і до кінця туру не допрацювати: він зі своїм Рухом відкриває тур, і потенційний програш у Ковалівці стане для нього сьомим поспіль.

Проблема навіть не в очках, а в тому, що стиль гри команди за нового тренера занадто авантюрний. Вже якщо гравцеві Шахтаря дають втекти в булітний вихід віч-на-віч – треба щось змінювати.

Утім, якби Бекназ Алмазбеков краще бив пенальті, то Рух зараз був би в лізі вище за Епіцентр. Та перемога команди Нагорняка принесла їй очки, які досі залишаються єдиними в турнірній таблиці. Якщо так залишиться і після гри із Зорею, сімейство Герег може піти на складне рішення.

Олександрія і Карпати у двох останніх турах відібрали очки у самого Динамо – але взагалі, в таблиці і ті, й інші йдуть явно нижче очікуваного. І ось, вони грають один з одним. Програш може переповнити і змусити йти на оргвисновки будь-яке з керівництв: Лупашко давно випробовує терпіння Карпат, а Нестеренко просто нічим його, терпіння, не заслужив. Верес, звісно, теж іде низько, але президент клубу зовсім недавно був в ефірі УПЛ.ТБ і запевнив, що Шандруку не загрожує нічого.

І, звісно, більше не можна обходити стороною одну монументальну фігуру для нашого футболу. "Вічно першого", який останнім часом перестав бути першим.

Що придумає Шовковський проти Металіста 1925?

Особистий рекорд Динамо за тривалістю безпрограшної серії в УПЛ – приклад того свята, яке не радує. Три останні кроки до цього рекорду – це три нічиї, і вони позбавили киян лідерства в чемпіонаті.

Перестали відповідати навіть мінімальним очікуванням воротарі (Нещерет і Моргун помиляються по черзі), продовжує підводити оборона – і, головне, виникли проблеми з лідерами. Буяльський і Ярмоленко з лідерів перетворилися на гравців запасу...

А Металіст 1925, тим часом у таблиці все вище і вище. Після явно невдалого старту команда Бартуловича видала серію з чотирьох перемог і нічиєї з Шахтарем у п'яти матчах. Особливу повагу вселяє міцність оборони харків'ян: один вони на голому класі забивають, а біля своїх воріт сушать сухарі.

З іншого боку, якраз найсильнішого із суперників на старті сезону (Полісся) кияни розгромили, з дуже цікавими комбінаціями в атаці. Може, проти сильних суперників Шовковському і його команді буде простіше?

Як Пономарьов підготується до неймовірної атаки Шахтаря?

Шахтар під керівництвом Турана живе нерівно, навіть нервово. Фантастичний старт сезону, потім відрізок дуже сірої гри в атаці, коли продаж Судакова і Кевіна поставив під сумнів успішність самого проєкту – але тепер Шахтар показав в атаці нових майстрів.

Мейреліш та Ізакі відразу після дебюту почали приносити користь, голи – і це, до речі, рідкість для шахтарських бразильців, навіть найлегендарніших. Без переможного голу Зорі на останніх хвилинах "гірники" почувалися б набагато менш упевнено, Руху забили обидва. ЛНЗ, при цьому, обороняється могутніше, ґрунтовніше – цікаво, як зовсім юні зірки Шахтаря пройдуть цю перевірку.

Чи обійдуться без осічок претенденти на топ-4?

Полісся і Кривбас можуть забратися в єврокубки хоч удвох, це нікого не здивує. Їм протистоять, мабуть, найскромніші колективи Прем'єр-ліги: СК Полтава і Кудрівка, команди, які цілком зібрані за суми, менші, ніж вартість одного Гуцуляка або Дибанго.

Теоретично обидва господарі повинні без проблем громити таких скромних гостей, але якби все було так просто, Полтава і Кудрівка в УПЛ би не опинилися. Контратаки, пресинг, вміння будувати насичену оборону вже допомогли Полтаві і, особливо, Кудрівці – подивимося, чи обійдуться без сенсацій Полісся з Кривбасом.