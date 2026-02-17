Лупашко оцінив чутки про зацікавленість із клубу, у якому грає зрадник України

Колишній головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко відреагував на чутки про інтерес до нього зі сторони казахстанського Актобе.

Про це він розповів у коментарі Legalbet.

Наставник підтвердив цю зацікавленість, додавши, що є певні розмови, у яких він не бере участь. Лупашко запевнив, що йому не принципова країна, у якій він продовжить свою тренерську діяльність.

"Чи цікаво мені самому було б попрацювати у Казахстані? Загалом важлива не країна, важливий проєкт. Чого хоче клуб – щоб була можливість розвиватися разом із ним. Все можливо", – сказав 39-річний коуч.

Додамо, що за Актобе виступають захисника Іван Ордець, який грав за московське Динамо, а також лівий вінгер Дмитро Топалов.

Нагадаємо, що 31 грудня 2025 року Карпати достроково припинили співпрацю з Лупашком. Спершу він прийшов до львівського клубу, аби очолити юнацьку команду, але влітку 2024-го несподівано почав керувати основним колективом. Під його керівництвом "зелено-білі" провели 48 ігор. У сезоні-2024/25 львів'яни були вкрай близькі до єврокубків, але на фінішній прямій провалились.

Протягом 2022-2024 років фахівець працював у структурі Інгульця.

Його на тренерському містку Карпат замінив іспанець Фран Фернандес, який вже 22 лютого дебютує на чолі "левів" в офіційному матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (старт о 15:30).

Раніше повідомлялось, що іспанський опорник Карпат Пабло Альварес продовжив кар'єру в Актобе.