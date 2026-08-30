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Команда тільки формується: Алонсо – про звитягу Челсі над Брайтоном у 2 турі АПЛ

Микола Літвінов — 30 серпня 2026, 20:19
Команда тільки формується: Алонсо – про звитягу Челсі над Брайтоном у 2 турі АПЛ
Хабі Алонсо
Getty Images

Головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо після непростої перемоги над Брайтоном (4:3) у 2-му турі АПЛ заявив, що його команда лише поки формується й потрібно далі продовжувати працювати.

Його слова передає Sky Sports.

"Ця команда, яка тільки формується, ще перебуває на початковому етапі. Усі елементи складаються в єдине ціле завдяки позитивній енергії та правильному настрою, і в нас є гравці найвищого рівня, але нам потрібно продовжувати працювати.

У кінці матчу вони боролися, продемонстрували чудовий командний дух, а вболівальники підтримували нас у найскладніші моменти. Створити таку атмосферу майже так само важливо, як і втілити в життя футбольні ідеї".

Окрім того, іспанський фахівець похвалив своїх підопічних за самовіддачу, й зазначив, що потрібно продовжувати роботу в такому ж напрямку, адже саме для цього команда наполегливо працює.

"Добре, що ми робимо все, що потрібно, аби перемогти. Саме цього ми прагнемо в кінцевому підсумку, і це процес, над яким ми будемо й надалі працювати та вчитися, але відчуття просто чудові – дві гри, дві перемоги, і нам треба продовжувати в тому ж дусі".

Нагадаємо, що у цьому матчі за лондонський колектив дебютував воротар збірної Аргентини Емільяно Мартінес, який лише нещодавно змінив клубну прописку.

Челсі Хабі Алонсо

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