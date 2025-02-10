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Гвардіола: Гріліш – футболіст вулиці

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 14:35
Гвардіола: Гріліш – футболіст вулиці
Джек Гріліш
India Today

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував виступи Джека Гріліша у сезоні-2024/25, які не відрізняються стабільністю та великою кількістю забитих м'ячів.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Джек має відчуття вулиці, він вуличний гравець. Через вимоги тренерів, футболісти зараз стають більш академічними. Гріліш один з тих, хто звик битись на стадіоні. Він – воїн", – поділився думкою Гвардіола.

У поточній кампанії 29-річний вінгер зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав п'ять результативних передач.

Зазначимо, що голом у ворота Солфорда в межах 1/32 фіналу Кубку Англії Гріліш перервав "гольову засуху", що тривала понад рік.

Наступний матч Манчестер Сіті зіграє завтра, 11 лютого, в межах 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Суперником стане мадридський Реал Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше своїми думками напередодні зустрічі із "вершковими" поділився інший футболіст "містян".

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