Знадобилося більше року: Гріліш відзначився за Манчестер Сіті

Англійський вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш відзначився голом у матчі 1/32 фіналу Кубку Англії з футболу проти Солфорда (8:0).

Для Гріліша цей гол став першим за 13 місяців (392 дні). Востаннє англійський хавбек забивав ще 16 грудня 2023 року у ворота Крістал Пелес.

Протягом 2024 року Джек Гріліш здійснив лише 1 результативний удар у товариській грі проти Барселони, не відзначившись у жодному офіційному матчі.

У 2024-му англієць зіграв у 32 поєдинках. У поточному сезоні на його рахунку 20 матчів, 1 гол та чотири результативні передачі в усіх турнірах.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті близький до завершення трансферу захисника французького Ланса Абдукодира Хусанова.