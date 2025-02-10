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Савіньо – про матч з Реалом: Жодного страху

Володимир Максименко — 10 лютого 2025, 13:07
Савіньо – про матч з Реалом: Жодного страху
Савіньо
Getty images

Вінгер Манчестер Сіті Савіньо поділився думками напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Це матчі великих гравців та великих тренерів. Приємно бути частиною цього та сподіваюсь, що ми зможемо виграти обидва поєдинки.

Ми зберігаємо спокій, адже не мали вибору з ким грати. Тепер ми просто чекаємо, коли потрібно буде виходити на поле. Страх? В жодному разі. Це буде цікавий матч як для футболістів, так і для вболівальників", – розповів Савіньо.

Матч між "містянами" та Реалом відбудеться завтра, 11 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо про травму, яка завадить одному з гравців мадридського клубу зіграти проти Манчестер Сіті.

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