Савіньо – про матч з Реалом: Жодного страху

Вінгер Манчестер Сіті Савіньо поділився думками напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Це матчі великих гравців та великих тренерів. Приємно бути частиною цього та сподіваюсь, що ми зможемо виграти обидва поєдинки.

Ми зберігаємо спокій, адже не мали вибору з ким грати. Тепер ми просто чекаємо, коли потрібно буде виходити на поле. Страх? В жодному разі. Це буде цікавий матч як для футболістів, так і для вболівальників", – розповів Савіньо.