Гвардіола запевнив, що причиню відсутності голів у Манчестер Сіті не є Голланд

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що причиною відсутності голів у команди не є норвезький бомбардир Ерлінг Голанд.

Слова іспанського тренера наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Я б сказав, що причиною нашої відсутності голів є не Ерлінг Голанд. Без нього у нас були б ще більші проблеми. Ерлінг скоро буде забивати 2-3 голів в одній грі, ось побачите. Він завжди так робив", – сказав Гвардіола.

🔵🇳🇴 Pep Guardiola: “I would say the reason for our lack of goals is not Erling Haaland. Without Erling, we would be more in trouble!”.



“Erling will score 2/3 goals in one game soon, you’ll see. He always did that”. pic.twitter.com/B17YkaQNJf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2024

Раніше наставник Манчестер Сіті висловив підтримку своїм гравцям після серії з п'яти поразок поспіль. Фахівець вірить, що зможе знайти вихід із цієї ситуації.

"Містяни" в межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги на своєму полі були розгромлені Тоттенгемом з рахунком 0:4.

Ця поразка стала для Сіті та Гвардіоли п'ятою поспіль, що стало новим ганебним рекордом для іспанського фахівця, адже він ніколи в своїй кар'єрі не програвав п'ять матчів поспіль.

До цього Манчестер Сіті встиг програти тому ж Тоттенгему (1:2) у Кубку Ліги, Борнмуту (1:2) та Брайтону (1:2) в АПЛ, а також Спортингу (1:4) в Лізі чемпіонів.