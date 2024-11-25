Я довіряю своїм гравцям: Гвардіола висловився про серію з 5 поразок поспіль

Наставник Манчестер Сіті висловив підтримку своїм гравцям після серії з п'яти поразок поспіль. Фахівець вірить, що зможе знайти вихід із цієї ситуації.

Його слова цитує BBC.

"Довіряю цим гравцям більше, ніж будь-коли. Я ніколи в житті не бачив гравця, який хотів би погано виступити для вболівальників чи клубу. Ніхто цього не бажає. Коли вони грають для 60 000 людей, вони хочуть виступити добре.

Щоправда, зараз ми недостатньо міцні. Я не говоритиму, що почуваюся погано, але я відчував таке як футболіст. Гравці хочуть досягти успіху.

Коли ми почали програвати, я сказав людям: "Нам треба знайти вихід". Це мій обов'язок. Іноді цього не відбувається з низки причин, то які ж гравці в нашому розпорядженні краще за інших? Давайте спробуємо зробити це з ними", – заявив він.