Гвардіола назвав найбільший виклик у своїй кар'єрі, проігнорувавши протистояння з Реалом

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, яке протистояння було для нього найбільшим викликом у кар'єрі.

Його слова наводить HaytersTV.

Іспанський наставник "містян" несподівано проігнорував останню дуель проти мадридського Реала, у якому його команда поступилась у двох матчах 0:3 та 1:2 у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26.

Гвардіола виділив битву проти Ліверпуля, який протягом 2015-2024 років очолював німецький фахівець Юрген Клопп.

"Викликом був Юрген Клопп і його Ліверпуль у ті роки. Ви були в Іспанії й не усвідомлювали, що означало це суперництво між Ліверпулем та Манчестер Сіті. Для клубу це стало дуже цінним досвідом, адже ще 12-13 років тому ми взагалі не грали в єврокубках. А тепер ми багато разів зустрічалися з Реалом і з тим поколінням гравців змогли це зробити. Вони перемагали, ми теж перемагали, статистика приблизно рівна. Вони нас вибивали, ми їм теж завдавали ударів. Але те, як ми грали, я впевнений – вони теж добре пам'ятають", – заявив коуч МанСіті.

Раніше повідомлялось, що Гвардіола назвав трьох найкращих тренерів в історії футболу.

Відзначимо, що англійський гранд може втратити центрального захисника Йошко Гвардіола, яким цікавиться каталонська Барселона.

Додамо, що наступний поєдинок Манчестер Сіті запланований на неділю, 22 березня. "Містяни" зіграють у фіналі Кубка англійської ліги проти лондонського Арсенала. Початок – о 18:30 (за Києвом).