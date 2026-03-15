Гвардіола назвав найкращого тренера в історії футболу

Денис Іваненко — 15 березня 2026, 09:21
Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав трьох найкращих тренерів в історії футболу.

Його слова передає GiveMeSport.

Іспанський фахівець поставив на перше місце легендарного сера Алекса Фергюсона. У його трійку також потрапили Йоган Кройф та Арріго Саккі.

"Сер Алекс – номер один. Через стабільність, кількість трофеїв і те, як він змінював команду протягом багатьох років. Йоган Кройф змінив два клуби – Аякс і Барселону. Саккі не виграв стільки трофеїв, як сер Алекс, але він змінив покоління тренерів і гравців. Тому Фергюсон – перший, далі йдуть Кройф і Саккі", – сказав Гвардіола.

Зазначимо, що сам іспанець здобув у тренерській кар'єрі вже 39 трофеїв. За цим показником він поступається тільки серу Алексу Фергюсону.

Свій ювілейний титул він матиме можливість виграти вже 22 березня. "Містяни" у фіналі Кубку англійської ліги зіграють з Арсеналом, після того як у попередній стадії турніру здолали Ньюкасл.

